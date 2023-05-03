مستشار الحوار الوطني: نجاح أي حوار يكمن في الاتفاق على محددات سابقة

قدم الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، اقتراحه لمجلس الأمناء بأن يكون داخل إطار الدستور، ورؤية مصر 2030، موضحا أن نجاح أي حوار يكمن في الاتفاق على محددات سابقة.

وأضاف “بدراوي”، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مساء اليوم الأربعاء، أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولى، متابعا “نلتزم بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة التي تحكم الحوار”، مؤكدا أن الأساس هو بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.

وتابع مستشار الحوار الوطني، أن أعمدة الدولة الحديثة تقوم علي العدالة وتطبيق غير انتقائي للقانون والتنمية.

وأكد، أن تحقيق أكبر فاعلية للحكم، مرتبط بوصول الأكفأ لـمقاعده، من خلال نظام يتيح ذلك.

وأضاف مستشار لجنة الحوار الوطني: فاعلية الحكم، كفاءة الحكام والرقابة والمساءلة، وتفعيل نظام عدالة مستقر وفعال، ونظم تعليم وثقافة يتيح للمواطنين بناء قدرتهم، والالتزام بتطبيق فلسفة الدستور، والمادة الخاصة به وتوفير حقوق المواطنين.

ولفت إلى أن الحوار الوطني حوار سياسي من الدرجة الأولي، ونلتزم بفلسفة الدستور لأنه الوثيقة التى تحكم الحوار.