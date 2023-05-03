إزالة ٢٠ حالة تعد على أراضي أملاك دولة بمحافظة دمياط

تمكنت الأجهزة المختصة من إزالة ٢٠حالة تعدى على أملاك الدولة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ وذلك بعدد ١٢ حالة تابعة لولاية الموارد المائية والرى و٧ حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط وحالة أخرى تتبع هيئة الطرق والكبارى بمساحة إجمالية ٢٥٦٥ متر مربع ، وذلك خلال الحملات المُنفذة اليوم ضمن الموجة ال٢١ فى مرحلتها الأولى.

فى السياق ذاته ، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط استمرار تلك الجهود لتحقيق المستهدف تنفيذه خلال الموجة ، مشيرة إلى أنه تم إزالة ١٠٦ حالة تعدى على أملاك الدولة بمناطق مختلفة على مساحة ١٧٢٣٩م٢ وذلك منذ الإعلان عن انطلاق الموجة مطلع الاسبوع الجارى.

وذكرت " المحافظ " أنه يتم متابعة الموقف الخاص بهذا الملف بشكل دورى ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .

واصل المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ،اعمال الموجة ٢١ من حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وبحضور ورئاسة روضة منير نائب مجلس المدينة لشئون القري ، وبقيادة اللواء/ سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن ،والعميد محمد البنا مأمور مركز دمياط ،و شيرين رمضان مدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة ،و محمد خيري مدير الإشغالات بالقري وبحضور رؤساء الوحدات القروية ,وبحضور هندسة الري ،حيث تم مواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والري والبناء المخالف.

وتم إزالة ٣٢ حالة تعد علي أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والري بنطاق قري السنانية وعزب النهضة و العنانية ، على مساحة ٩٩٤٧ م ٢ وذلك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وتطبيق القانون وردع المخالفين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .