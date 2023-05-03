القاهرة الإخبارية: 1500 نيجيري ينتظرون دخول مصر من معبر قسطل

قال مراسل "القاهرة الإخبارية" مصطفى عبد الفتاح، إن معبر قسطل البري على الحدود الجنوبية المصرية مع السودان استقبل، اليوم الأربعاء، آلاف الرعايا من دول الصين والفلبين والهند وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

وأضاف أن قرابة 1500 نيجيري ينتظرون تأشيرات بالعبور من السلطات المصرية، إذ أنهم ما زالوا عالقين في المنطقة المحايدة بين الأراضي المصرية والسودانية.

وأوضح أن المنطقة المحايدة قرب معبر قسطل تكتظ يوميا بعشرات الحافلات وتشهد تواجدا لعدد من ممثلي القنصليات والسفارات الأجنبية المختلفة، مضيفا أن عدد الحافلات زائد عن المعتاد خلال الأيام الماضية.

ويشهد السودان اشتباكات مسلحة بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي، امتدت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، وتسببت في أوضاع إنسانية كارثية للمواطنين السودانين والرعايا الأجانب.