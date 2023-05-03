نائب محافظ المنيا يستقبل وفد 3 وزارات لمناقشة منظومة حصر وإدارة أصول الدولة

استقبل الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الاربعاء ممثلي وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي، لعرض ومناقشة منظومة حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة المستغلة وغير المستغلة، بحضور المستشار الدكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة.

ضم الوفد، المهندس بدر عبد السيد مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، المهندسة رحاب فج النور مدير منظومة أملاك الدولة بوزارة الاتصالات، والمهندس محمد موسي مدير المشروع بوزارة الإنتاج الحربي، والمهندس محمد عبد العزيز من وزاره الاتصالات.

ناقش نائب المحافظ، خلال اللقاء المراحل التفصيلية لآلية عمل المنظومة والتكليفات الصادرة في هذا الشأن لحصر أصول الدولة وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمنظومة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول بالمحافظة، مؤكدًا تقديم كل الدعم لفريق العمل لمباشرة مهام عملهم المكلفين بها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بحصر أصول الدولة وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، بالتنسيق والتعاون المثمر بين وزارات التنمية المحلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإنتاج الحربي في هذا الشأن.

أوضح نائب المحافظ، أن الهدف من المنظومة هو حصر أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة لزيادة موارد الدولة والمحافظة، من خلال تحصيل الإيرادات وإدارة المنشآت والممتلكات الخاصة بالدولة، مؤكدًا أنه سيتم استغلال هذه الموارد في إقامة مشروعات قومية وخدمية لخدمة المواطنين في كافة القطاعات مثل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم وغيرها من المشروعات الخدمية ، كما تسهم المنظومة في توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، ولاستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، والذي يأتي في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.