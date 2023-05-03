السبت.. سيمفونية مالر الثالثة على المسرح الكبير بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلا فنيا جديدا بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وذلك في الثامنة والنصف من مساء السبت المقبل، الموافق ٦ مايو الجاري، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك استمرارا لسلسلة أعظم السيمفونيات منها سيمفونية مالر الثالثة.

يشارك الأوركسترا الميتزوسوبرانو چولي فيظى، مع كورالى أكابيلا للنساء والأطفال قيادة وتدريب مايا چيفينريا، ودنيا أكرم.

يتضمن البرنامج السيمفونية الثالثة لمالر والتى كتبها بين عامى 1893 و 1896وتعد أطول مؤلفاته والأطول على الاطلاق فى هذا القالب حيث يستغرق عزفها بين 90 إلى 100 دقيقة ، وتعتبر الأكثر طموحا بين مؤلفاته بسبب حركاتها المتعددة ونادرا ما توصلت محاولات النقاد والخبراء لصياغتها فى وحدة بنائية متكاملة، فهي عمل ثرى بأشكال الحياة ومشروعا إبداعيا يحاول خلاله تصوير الكون ابتداء من مادته الخام وانتهاء بالخالق أو الحب اللذان كان يمزجهما فى مخيلته.

وتضم ستة حركات أطلق عليهم أسماء بان يستيقظ والصيف يأتي، وبماذا تخبرني الزهور في الغدير، وبماذا تخبرني الحيوانات في الغابة، وبماذا يخبرني الإنسان، وبماذا تخبرني الملائكة، وبماذا يخبرني الحب .