تامر حسني يحيي حفل السوبر المصري في الإمارات

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة حفل لمباراة السوبر المصري التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وأكد مجلس أبوظبي أن الفنان المصري تامر حسني سيقوم بإحياء حفل كأس السوبر المصري ال1ي يقام قبل انطلاق المباراة على ملعب “محمد بن زايد”.

ووصلت بعثة الأهلي إلي أبو ظبي أمس الثلاثاء وخاض الفريق أول مران له استعدادا لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة بيراميدز إلى أبو ظبي مساء اليوم بعد إعلان اتحاد الكرة مشاركة الفريق السماوي بالسوبر عقب اعتذار نادي الزمالك.