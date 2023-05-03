الأوبرا تطلق أولى حفلات شباب الموهوبين الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

أطلقت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر على المسرح الصغير أولى حفلات سلسلة رعاية أطفال وشباب الموهوبين الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير التي ترعاها حرم الرئيس السيدة انتصار السيسى.

وقال الدكتور خالد داغر رئيس الأوبرا: إن مصر تمتلك ثروة من النابغين الذين يتمتعون بمواهب فذة، مبينا أن الفائزون بجائزة الدولة للمبدع الصغير حراس الموسيقي القادرون على منافسة المستويات الفنية العالمية حيث نجحوا فى إتقان عزف عدد من أصعب الأعمال الموسيقية الكلاسيكية لعظماء المؤلفين بعد أن تم تدريبهم وتأهيلهم على يد مشرفهم الفنى الدكتور مصطفى جرانة بالمعهد العالى للكونسرفتوار وهم الواعدون شادي بدر ويوسف شندي ومازن علاء ويوسف أشرف، ووجه التحية للمشاركين بالحفل مؤكدا أنهم امتداد للعظماء من مفردات قوى الوطن الناعمة أميال عمر خيرت ، رمزي يس ، مارسيل متي وغيرهم .

المشاركون بالحفل فى مراحل دراسية مختلفة "الابتدائية - الاعدادية - الثانوية" وقاموا بتقديم مؤلفات عالمية هى ابتکارات من صوتين لـ پوهان سباستیان باخ - صوناتين لـ لودفيج فان بيتهوفن - فالس لـ فريديريك شوبان - لحظات موسيقية لـ فرانز شوبرت عزفهم مازن علاء ، دراسة لـ موریتس موسكوفسکی - سوناتا لـ فرانز شوبرت - طائر القبر جلينكا ، بلاكرييف - ختام اوبرا دون كارلوس لـ فرانز لیست عزفهم یوسف شندی ، سوناتا لـ فرانز شوبرت - الراعى لـ فرانز ليست لعبهما يوسف اشرف ، سوناتا لـ لودفيج فان بيتهوفن - دراسة لـ كارل تشرفى - سكيرترو لـ سيرجى بروكوفيف - إعادة صياغة لأجزاء من أوبرا ريجوليتو التى كتبها فيردى لـ فرانز ليست عزفهم شادى بدر .

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