بعثة الأمم المتحدة بالعراق: حرية التعبير أمر أساسي لعمل المجتمعات الديمقراطية

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) اليوم الأربعاء، أن حرية التعبير أمر أساسي لعمل جميع المجتمعات الديمقراطية، وتعمل وسائل الإعلام الحرة والمستقلة على تعزيز التبادل الصحي للأفكار والآراء، فهي لا تزيد الشفافية فحسب، بل هي أيضًا أداة مهمة لإعلام السلطات والقادة عندما لا يكون لسياساتهم التأثير المقصود، من أجل تمكين المؤسسات من التكيف وبالتالي الازدهار.

وذكر بيان للبعثة بمناسبة اليوم العالمي الـ30 لحرية الصحافة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)،" أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي لحرية الصحافة تم تحت شعار " بناء مستقبل قوامه الحقوق: حرية الصحافة محور حقوق الإنسان".

وأوضح البيان أن الأمم المتحدة في جميع أنحاء البلاد تواصل توثيق حالات المضايقة والترهيب الجارية، وكذلك حالات الانتقام التي تتم سواء بالوسائل القانونية أو بالعنف ضد أولئك الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، وفقا للبيان، "إن إسكات الخطاب العام أو عرقلته أو إبعاده أو تقويضه يحقق أمرين فقط: تشويه صورة الدولة وتقويض ثقة الجمهور"، لافتة إلى أن ذلك يؤدي إلى إحداث تأثير مضاعف، مما يعيق إجراء حوار مفتوح وعام.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي أن حرية الصحافة واستقلاليتها حق أساسي في إرساء أسس الديمقراطية.