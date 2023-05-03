عضو النواب عن شباب الأحزاب: الحوار الوطني منظومة متكاملة ومتوافقة تضم الجميع

أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني متكامل ويعد منظومة متكاملة متوافقة يشارك فيها كل شخص أو تيار أو مؤسسة أو حزب وكل منهم موقفه سيكون محل تقدير.

وأضاف "درويش"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنّ الحوار الوطني ليس جهة تنفيذ، ولكن مؤسسات الدولة المصرية جاهزة بشكل كبير للنظر والتعامل مع التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني، مشيرا الى أن الحوار الوطني سيقوم على التوافق وليس المناظرات، وهذا مكسب كبير، وستكون مساحات النقاش مفتوحة دون حدود أو إلتزام أو إلزام، وسيتعامل كل طرف مشارك في الحوار الوطني بأدواته وأطروحاته.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "الجلسات مذاعة على الهواء وهناك شخصيات كثيرة ستتحدث وتيارات ستدلي بآرائها، ومن المهم أن يرى المواطن كيف يتحدث المشاركون مع بعضهم وكيف هي لغة الحوار".