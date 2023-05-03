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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تركيا تعلن إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي
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أعلن مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم الأربعاء، أن بلاده أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات الأرمينية.

وأكد وزير الخارجية التركي خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، إن بلاده أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الأرمينية.

وقال إن القرار جاء على خلفية افتتاح أرمينيا نصب "نيميسيس" التذكاري، معتبرا الخطوة "غير مقبولة".

وأوضح أن أنقرة ستسمح لطائرة رئيس البرلمان الأرميني ألين سيمونيان، فقط بدخول الأجواء التركية، لحضور اجتماع الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود يومي 4 و5 مايو الحالي في العاصمة التركية أنقرة.

يذكر أن نصب "نيميسيس" التذكاري الذي افتتحته أرمينيا، يرمز إلى منفذي اغتيالات قادة عسكريين وسياسيين في عهد الدولة العثمانية.

مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي المجال الجوي الطائرات الأرمينية