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الأربعاء 03 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس الإيراني يغادر طهران متجها إلى سوريا

الرئيس الإيراني إبراهيم
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
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ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي غادر طهران في زيارة رسمية لسوريا يوم الأربعاء، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الحرب بالبلاد في 2011.

يأتي ذلك في ظل التقارب العربي السوري، خلال الآونة الأخيرة، بعد زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب أجزاء من شمال سوريا وبعض المناطق المتاخمة لها في تركيا، خلال فبراير الماضي.

وعقد أمس الأول الاثنين اجتماعا عربيا في العاصمة الأردنية عمان، بحضور وزراء خارجية الأردن وسوريا ومصر والسعودية والعراق، ناقشوا خلاله التصويت على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد أكثر من 12 عاما على استبعادها بعد أحداث 2011. 

الرئيس الايراني سوريا ابراهيم رئيسي