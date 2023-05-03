الرئيس الإيراني يغادر طهران متجها إلى سوريا

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي غادر طهران في زيارة رسمية لسوريا يوم الأربعاء، وذلك في أول زيارة يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ اندلاع الحرب بالبلاد في 2011.

يأتي ذلك في ظل التقارب العربي السوري، خلال الآونة الأخيرة، بعد زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب أجزاء من شمال سوريا وبعض المناطق المتاخمة لها في تركيا، خلال فبراير الماضي.

وعقد أمس الأول الاثنين اجتماعا عربيا في العاصمة الأردنية عمان، بحضور وزراء خارجية الأردن وسوريا ومصر والسعودية والعراق، ناقشوا خلاله التصويت على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد أكثر من 12 عاما على استبعادها بعد أحداث 2011.