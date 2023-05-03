وفاة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض الأسبق

توفي اليوم الأربعاء القاضي عبدالله عصر رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ حاليا عن عمر يناهز 73 عاما.



وكان قد أدى في يوليو 2019 المستشار عبدالله أمين محمود عصر، اليمين القانونية، أمام رئيس الجمهورية رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.

وهو من مواليد 7/8/1950 حاصل على ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام ۱۹۷۳ بتقدير جيد جداً - وعين معاوناً للنيابة في ديسمبر من ذات العام - وتدرج في وظائفها حتى عين قاضياً بالمحاكم الابتدائية في 1/10/1981 ثم رئيساً للنيابة العامة حتى ندب للعمل بالتفتيش القضائي ثم محامياً عاماً بالنيابة العامة 1990.

- رشح للعمل قاضياً بمحكمة النقض عام 1994 ثم نائباً لها عام 1996.

- ندب للعمل رئيساً للمكتب الفني لمحكمة النقض منذ عام 2010 حتى 2019، بالإضافة لرئاسته إحدى الدوائر المدنية بالمحكمة.

- تم ندبه عضواً بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة لمدة عامين بجانب عمله .

- تمت إعارته نائباً لرئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية لمدة ست سنوات ورئيساً الدائرة بمحكمة القيم بالنقض.