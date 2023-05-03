اليوم.. مكتبة القاهرة الكبرى تناقش "المجهول والمعلوم في تنمية سيناء"

تعقد مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، ندوة بعنوان: "المجهول والمعلوم في تنمية سيناء"، وذلك في السادسة مساء اليوم الأربعاء، بمقر المكتبة في الزمالك.

يشارك بالندوة كل من: اللواء علي حفظي، محافظ شمال سيناء الأسبق، واللواء دكتور نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، ومن أبناء سيناء الدكتورة سهام جبريل، وسلوي الهرش حفيدة شيخ مشايخ سيناء، وإحدى مؤسسي ائتلاف هيئة القبائل العربية، ويدير الندوة الكاتب الصحفي أحمد السرساوي، وتقدمها الإعلامية د. سحر سامي، ويفتتحها ياسر عثمان مدير المكتبة.

تجيب الندوة عن أسئلة مهمة منها.. لماذا تأخرت التنمية في سيناء لأكثر من ٤٠ سنة؟ وما المطلوب لتحقيق انطلاقتها المنشودة؟ ورؤية الجمهورية الجديدة في تعويض ما فاتها؟ بل وتحقيق السبق عليه.

كما تسلط الضوء على الجهود الحالية في تعمير وتنمية هذا الجزء الغالي من الوطن، في مجالات العمران والصناعة والزراعة، ومن بينها أنفاق شمال الإسماعيلية، ومشروعات الإسكان كمشروع الإسكان الاجتماعي في العريش، ومشروعات البنية الأساسية لاستصلاح الأراضي، بالإضافة إلى المنشآت الرياضية، والثقافية، والترفيهية وغيرها من المشروعات التنموية.

وبحسب المختصين، فإن الأهمية الإستراتيجية لتنمية سيناء، مؤهلة لفتح الكثير من مجالات التنمية والعمران أمام الشعب المصري، كما سيكون لقرب سيناء وتداخلها مع إقليم قناة السويس، أثر كبير للإسراع بخطى التنمية.