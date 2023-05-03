ضياء رشوان: مسألة حبس الصحفيين من صميم مسؤولياتي المهنية

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إن مسألة حبس الصحفيين من صميم مسؤولياتي، وأنه تم الإفراج عن عشرات المحبوسين

وأضاف: " لازال هناك مجموعة من الصحفيين المحبوسيين وربنا وفقنا وبالتواصل مع الجهات المختصة أفرج عن 32 صحفي نقابي و18 غير نقابي ومن تبقى تقريباً 10-12 إسم وخرج منهم إثنان بالامس ومن ثم حبس الصحفيين سيكون من صميم واجباتي المهنية والشخصية وهو نص دستوري وهو إحترام حرية الصحافة في حرية الراي والتعبير



تابع خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :" خالد البلشي نقيب الصحفيين سيحضر الحوار الوطني و موقع درب كان لازم يتفتح.. لأننا عايزين مواقع أخرى تكون موجودة. و أسباب حجب المواقع بعضها قانوني، ونحن مع الانفتاح الكامل مع الرجوع للقانون.