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الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ضياء رشوان: مسألة حبس الصحفيين من صميم مسؤولياتي المهنية

ضياء رشوان
ضياء رشوان
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قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إن مسألة حبس الصحفيين من صميم مسؤولياتي، وأنه تم الإفراج عن عشرات المحبوسين 

وأضاف: " لازال هناك مجموعة من الصحفيين المحبوسيين وربنا وفقنا وبالتواصل مع الجهات المختصة  أفرج عن 32 صحفي نقابي و18 غير نقابي ومن تبقى  تقريباً 10-12 إسم وخرج منهم إثنان بالامس ومن ثم حبس الصحفيين سيكون من صميم  واجباتي المهنية والشخصية وهو نص دستوري وهو إحترام حرية الصحافة في حرية الراي والتعبير 


تابع    خلال " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   :" خالد البلشي نقيب الصحفيين سيحضر الحوار الوطني و موقع درب كان لازم يتفتح.. لأننا عايزين مواقع أخرى تكون موجودة. و أسباب حجب المواقع بعضها قانوني، ونحن مع الانفتاح الكامل مع الرجوع للقانون.

الحوار الوطني المنسق العام للحوار الوطني حبس الصحفيين حرية الرأي والتعبير