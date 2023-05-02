ننشر تفاصيل وقرارات اجتماع مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة

انعقد الاجتماع الشهري لمجلس امناء مدينة دمياط الجديده برئاسة الدكتور اسامه حفيلة رئيس المجلس و حضور المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز المدينة بعد تولى رئاسة جهاز المدينة و المحاسب عبد الحميد السنباطى نائب رئيس الجهاز و المهندس عاصم اللبان أمين سر المجلس و معاونى رئيس الجهاز والادارات المعنية وجميع أعضاء المجلس و ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة .

واستهل الدكتور اسامه حفيله رئيس المجلس الجلسة بكلمة رحب من خلالها المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز وحضور اول أجتماع للمجلس بالمدينة والثناء على مجهوداته السابقة بمدينة ١٥مايو متمنيا له التوفيق لمزيد من التنمية الحضارية بمدينة دمياط الجديدة كما قام بتوجيه الشكر المهندس علاء محمد منيع على مجهوداته خلال فترة توليه رئاسة جهاز المدينة مع صادق التمنيات له بالتوفيق والسداد لرئاسة جهاز مدينة العاشر من رمضان.

وقام المهندس رئيس الجهاز بالترحيب الحضور وأن جهاز المدينة ومجلس الامناء من أهم محاور الدعم والتنمية بالمدينة وأن جهاز المدينة له خطة عمل بروح الفريق الكامل وجارى استعراض الملفات الخاصة بالمدينة للعمل على سرعة تنفيذها .

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كما تم استكمال اعمال الجلسة بمناقشة عدة موضوعات هامةفى مجال الكهرباء ،تم مناقشة مشاكل الكهرباء بالمدينة ومنافذ شحن العدادات مسبقة الدفع وطلب الساده المستثمرين البت فى ملفات دعم الصناعة وافاد المهندس رئيس قطاع كهرباء دمياط بسرعة انهاء تلك الاجراءات وزيادة منافذ الشحن بالمدينة مع وجود افراد باجهزة متنقلة باحياء المدينة .

وفى مجال الصحة ،تم مناقشة الطلب المقدم من عميد كلية طب الازهر لشراء عدد ٣ وحدات غسيل كلوى اطفال بالمركز الاسلامي لخدمة المرضى من سكان المحافظة وقد وافق المجلس على دعم الوحدة لخدمة ابناء المدينة وضواحيها .

وفى قطاع التمريض افادت الدكتورة ناهد فكرى انه خلال العام الحالي سوف يتم تخريج الدفعة الأولى من طلبة كلية التمريض جامعة دمياط لدعم قطاع التمريض بالمدينة والمحافظة ومستويات تليق بالقطاع الصحي وتقديم خدمة مميزة لابناء المحافظة .

وفى قطاع الطب البيطرى ،تم مناقشة موضوع مكافحة الكلاب الضالة والحد من انتشارها وافاد رئيس وحدة الطب البطرى انه جارى التنسيق مع الادارات المعنية بالجهاز لتكثيف الحملات خلال الفترة القادمة

وفى قطاع الخدمات ،تم مناقشة الطلب المقدم بعمل استراحة مغطاه للمواطنين امام مكتب الشهر العقاري بالحى الرابع وقد وافق المجلس على الدعم لخدمة أبناء المدينة.

وفى نهاية الجلسة قام الدكتور رئيس المجلس بتوجيه الشكر لفضيلة الشيخ محمد سلامة وكيل الاوقاف و رئيس هيئة الاسعاف و القائمين على تنظيم صلاة عيد الفطر المبارك لاستقبال الاف المصلين بالحديقة المركزية