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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر المصري| الأهلي يخوض مرانه الأول في الإمارات

فريق الأهلي
فريق الأهلي
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أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه الأول مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الكريكت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة عقب العودة من المغرب.

كان الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر قد منح الفريق راحة من التدريبات عقب العودة يوم الأحد الماضي من المغرب، بعد الانتهاء من مباراة الرجاء في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري والمقرر لها السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

الأهلى الثلاثاء ملعب الكريكت أبو ظبى المغرب