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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

«الخارجية» تطالب المصريين بالسودان الراغبين في العودة بالتوجه لنقاط التجمع والإجلاء

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
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إلحاقاً بالبيانات السابقة الصادرة عن وزارة الخارجية، وآخرها في ٢٩ أبريل الماضي، أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر بالتوجه الى نقاط التجمع والإجلاء التالية:

1) القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في بورتسودان.
2) معبر قسطل (إجلاء بري).
3) معبر أرقين (إجلاء بري).

وتواصل غرفة الأزمات بوزارة الخارجية تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:
01281943533
01283176900
01281943599
01283176913
01283176857
01283176881
01283176903
01283176894
01281943990
01283176866

إجلاء المواطنين المصريين من السودان المصريين فى السودان