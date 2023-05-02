إهدار للمال العام.. رياضة النواب تنتقد أداء وزارة الشباب بسبب التقاعس في تنفيذ المشروعات

انتقد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أداء وزارة الشباب والرياضة واتهمها بأنها تمارس كذبًا وتضليلًا على النواب الذين يحصلون على وعود منها بتنفيذ طلبات دوائرهم الملحة خلال فترة زمنية محددة ثم يجدون واقعًا مختلفًا الأمر الذي يتسبب لهم في حرج بالغ أمام أهالي دوائرهم.

وأكد رئيس لجنة الشباب، خلال مناقشة اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد نشأت العمدة بعدم البدء في إنشاء سور حديدي حول ملعب مركز شباب سمالوط بمحافظة المنيا، أن مماطلة الوزارة في طلبات النواب تسبب في عدم توفيق عدد من النواب في الانتخابات البرلمانية السابقة.

ووجه رئيس اللجنة اتهامًا لوزارة الشباب والرياضة بإهدار المال العام المتمثل في الفرق بين تكلفة بناء السور منذ سنتين وتكلفة بناءه في الوقت الحالي، حيث بلغت التكلفة 700 ألف جنيه منذ سنتين في حين تبلغ التكلفة الآن مليون و٧٠٠ ألف جنيه نظرًا لفروق الأسعار مشددًا على أنه سوف تتم محاسبة مسؤولي الوزارة على ذلك.

كما انتقد تقاعس شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية - التابعة لوزارة الشباب والرياضة - عن تنفيذ العديد من المنشآت الشبابية والرياضية المسندة إليها وأنها باتت معوقًا يضاف لمعوقات عمل الوزارة بدلا من تسهيل إنهاء الأعمال الإنشائية الشبابية والرياضية.

من جانبه أكد النائب محمد نشأت العمدة، مقدم طلب الاحاطة أن مركز سمالوط من أكبر مراكز محافظة المنيا وأنه المركز الوحيد الذي لا يوجد سور على ملعبه الأمر الذي أدى إلى أداء فريق الكرة بالمركز لمبارياته خارج ملعبه.

وأشار إلى أنه حصل على موافقة على إدراج السور ضمن خطة الوزارة للعام المالي 2021/2022 وإسناد أعمال التنفيذ إلى شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية، كما تم توجيه طلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة في الجلسة العامة في ذات الموضوع ولم يتم التنفيذ حتى حينه، مضيفًا أن المقايسة الخاصة ببناء السور كانت تبلغ 700 ألف جنيه منذ سنتين في حين تبلغ التكلفة الآن مليون و٧٠٠ ألف جنيه نظرًا لفروق الأسعار مما يعد إهدارًا للمال العام، وطالب سيادته بأن توصي اللجنة بقيام وزارة الشباب والرياضة بتحديد موعد زمني.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور إيهاب الإبياري مدير عام المنشآت الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة بأنه كانت هناك مقايسة خاصة بأسوار مجموعة من المنشآت الشبابية والرياضية، مشيرًا إلى وجود تغيير في الأسعار خلال العامين الماضيين بسبب تغيير أسعار المقاولين فيما يتعلق بحديد التسليح مما أثر بصورة مباشرة على المقايسات التي تم تقديمها.

مؤكدًا على تعهد شركة المدن والتزامها بالتنفيذ بشرط التوافق على الأسعار الجديدة، مضيفًا أنه ستكون هناك مقايسة منفصلة خاصة بسور مركز شباب سمالوط وسيتم التوافق عليها بموافقة وزير الشباب والرياضة ثم التنفيذ وأمر الإسناد.

وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة إفادة وزارة الشباب والرياضة بخطاب رسمي موجه للنائب محمد نشأت العمدة مقدم طلب الإحاطة مفاده الانتهاء من تنفيذ سور ملعب مركز شباب سمالوط خلال شهر.

كما أوصت إفادة وزارة الشباب والرياضة للجنة ببيان يتضمن فرق التكلفة الحالية والسابقة لبناء سور مركز شباب سمالوط خاصة ان هناك اتهام الوزارة بإهدار المال العام في عدم تنفيذ المشروع منذ عام 2021 إلى الآن.