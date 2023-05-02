“القناة وسيناء الثقافي” يناقش الاستعدادات النهائية للمشاركة في فعاليات الهجن بشرم الشيخ

ترأس الكاتب محمد نبيل، وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء الثقافي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الدوري، بمديري عموم الفروع الثقافية؛ وذلك لبحث ومناقشة الأعمال المستجدة والخطة المستقبلية للإقليم خلال الفترة المقبلة، ومنها المشاركة في فعاليات المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، المتوقع انطلاقه قريبا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور كبار الشخصيات من مصر والإمارات العربية المتحدة.

في مستهل اللقاء رحب رئيس الإقليم بالحضور، ثم تناول استعراض آخر مؤشرات ختام الاحتفالات الكبري بأعياد تحرير سيناء التي أُطلقت بشمال سيناء بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من القيادات التنفيذية ونائب محافظ شمال سيناء وسكرتير عام المحافظة، وبالتوازي إنطلاق فعاليات الاحتفالات باحياء الذكرى الـ41 لأعياد تحريرسيناء والتي اقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة فرق الإقليم (الإسماعيلية فنون شعبية - وبورسعيد موسيقى عربية ) والفرق المركزية (فرقة الشرقية)؛ والتي جرت بالمسرح الروماني بشرم الشيخ بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ثم تحديد آليات العمل وأداء خطة البرامج والأنشطة المنفذة خلال الفترة القادمة، وتضمنت عدة نقاط أهمها:

- ما يجرى تنفيذه من استعدادات من خلال تشكيل فريق العمل المنفذ للفعاليات من الزملاء برئاسة الإقليم وفرع ثقافة جنوب سيناء.

- البرنامج المقترح تنفيذه اثناء المشاركة بفعاليات سباق الهجن العالمي المقام بشرم الشيخ بجنوب سيناء، مع الاستعداد أيضا لافتتاح بيت ثقافة رأس سدر في حال تشريف الدكتورة نيفين الكيلاني. وزير الثقافة

- متابعة سير مشروع سينما الشعب في جميع الفروع ومتابعة منافذ بيع الكتب.

-التأكيد على ضرورة إنهاء أعمال الصيانات واستكمال الإحتياجات الخاصة بجميع المواقع الثقافية التابعة لفروع الإقليم الخمس.

- حصر تأمين المواقع الثقافية من حيث (دواعي الحماية - توفير أفراد الأمن ) لكل المواقع بالفروع الثقافية.

- توسيع نطاق النشر والتواصل مع كافة الجهات الإعلامية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية لعمل انتشار اكبر وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتقديم كافة الخدمات الثقافية والفنية المتنوعة والتي ترعي النشء واكتشاف المواهب والأطفال.

- حل المعوقات التي تحول دون تشغيل مشروع السينما (سينما الشعب) بالفروع الثقافية وتعارضه مع انشطة وبروفات الفرق المسرحية وتنظيم آلية العمل بينهما بكافة الفروع الثقافية التابعة لرئاسة الإقليم.

- موقف الفرق الفنية المعتمدة والجاري اعتمادها.

- موقف شرائح المسرح وما تم بخصوص إنهاء التعاقدات.

- موقف نوادي الأدب ونوادي أدب الطفل مع توضيح ما أن تم إنهاء مخصصاتها من عدموا.

حضر الاجتماع الدكتور شعيب خلف، مدير عام الإقليم، العميد عبد المنعم حلاوة، مدير عام فرع ثقافة السويس، وشيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، الدكتورة جيهان الملكي، مدير عام فرع ثقافة بورسعيد، أشرف المشرحانى، مدير عام فرع ثقافة شمال سيناء، وأحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء.

كما حضر الاجتماع مديرو إدارات الإقليم والعاملين بالإدارة الفنية والثقافية والمتابعة والإدارات المعنية بديوان عام الإقليم، والزملاء من فرع ثقافة بورسعيد وشمال وجنوب سيناء.

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