الإمارات وليبيريا تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات الشرطية والأمنية

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 06:46 م

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، مع وزير الداخلية الليبيري فارني سيرليف، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في المجالات الشرطية والأمنية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات وام أنه جرى أيضًا استعراض عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من ناحية أخرى، بحثت مجموعة لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الجورجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي برئاسة عائشة رضا البيرق، نائب رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع البرلمانات الآسيوية، خلال لقاء افتراضي، مع نظيرتها لجنة الصداقة الجورجية برئاسة إيراكلي تشيكوفاني رئيس اللجنة، تطوير العلاقات البرلمانية، إلى جانب سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال الأمن الغذائي والاقتصادي والسياحي والتجاري.

كما تم تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية توطيد مجالات التعاون بين الإمارات وجورجيا في القطاعات الحيوية والمستدامة، بالإضافة إلى بحث آلية دعم العمل المؤسسي البرلماني من خلال تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمامات المشتركة، والتنسيق في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية.

وأكدت عائشة البيرق، عمق علاقات الصداقة التي تربط البلدين وأهمية العمل على تعزيزها من خلال توثيق علاقات الصداقة والتعاون بين البرلمانين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى التنسيق ومتابعة نتائج الاجتماع الأول للجنة الصداقة الذي تم فيه الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الطرفين تؤطر العمل المؤسسي البرلماني وتسهم في تبادل المعلومات والخبرات؛ وتنسيق الآراء والمواقف في المحافل البرلمانية الدولية.

بدوره، قال إيراكلي شيكوفاني إن الإمارات شريك استراتيجي مهم لبلاده، ويوجد إنجازات كبيرة مشتركة بين البلدين في الجانبين الاقتصادي والسياحي في السنوات الأخيرة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز هذه العلاقات وجذب مزيد من الاستثمارات خاصة عبر المعارض الاقتصادية والتجارية، مؤكدًا أهمية تطوير التعاون البرلماني مع لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية.