«المصريين الأحرار»: جاهزون للمشاركة في الحوار الوطني بأفكار شاملة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن انطلاق الحوار الوطني غدا الأربعاء، جاء في توقيت مناسب بعد تحضير شامل من جانب القائمين على الحوار الوطني ومجلس الأمناء وذلك بعد تلقي المقترحات من كافة الجهات السياسية على اختلاف توجهاتهم.

وأكد خليل في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز» على أن القائمين على الحوار الوطني لديهم إصرار كامل على دقة ترتيب كافة المقترحات التي تم تلقيها بشأن كافة الملفات المطروحة على الحوار الوطني سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.

وأشار رئيس المصريين الأحرار، إلى أن الحزب أعد تقرير شامل بكافة مقترحاتهم بعد تلقيهم الدعوة من مركز التدريب في أبريل 2022، لافتا إلى أن مقترحاتهم ركزت على المحاور الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وتابع خليل أن الحزب قام بعمل ورش تدريبية لأعضائه للاستعداد المشاركة في الحوار الوطني المقرر انطلاقه غدا، مؤكدا على أن هذه الورش قامت إعداد مقترحات إضافية وتعديل بعض المقترحات التي تم تقديمها من قبل لطرحها خلال ورش الحوار الوطني.

وأكد رئيس المصريين الأحرار على أن الهدف من المقترحات والحوار الوطني هو تحديد أولويات العمل الوطني للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى مقترحات الحزب تشمل خطط شامل قصيرة المدى وطويلة المدى لكافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية.