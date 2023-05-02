"التنمية الثقافية" يصدر قرارًا بتكليف نصير شمة خبيرًا لبيت العود العربي

أصدر الدكتور هاني أبو الحسن، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، قرارًا بتكليف فنان العود نصير شمه خبيرًا بمركز إبداع بيت العود العربي، وذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وقال أبو الحسن، إن الفنان نصير شمه سيستعيد دور بيت العود ومكانته خاصة أنه مؤسس وصاحب فكرة إنشائه، وسيسهم بخبراته في تطوير هذا الفن العريق ونقله لأجيال جديدة.

يُعد نصير شمه من أهم وأشهر عازفي العود في المنطقة، حيث يتمتع بموهبة فريدة في العزف على العود وإبداع الموسيقى، وقد حاز على العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مسيرته الفنية.

كما يُعد بيت العود من أشهر وأهم المراكز الفنية المتخصصة في تعليم العزف على آلة العود في مصر، حيث يضم فريقًا من أفضل الموسيقيين والفنانين والمدربين في مجال العزف والموسيقى، ويقدم دورات ودروسًا متخصصة للمبتدئين والمحترفين على حد سواء من جميع الأعمار، بهدف الحفاظ على التراث الثقافي والفني لهذه الآلة العريقة وتطويرها في ظل التحديات الحديثة.