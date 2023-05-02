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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

برلماني: 3000 عامل بالأوقاف لم يتم تثبيتهم منذ 2010.. ويتقاضون 1400 جنيه فقط

النائب إيهاب عبدالعظيم
النائب إيهاب عبدالعظيم عضو مجلس النواب
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أكد النائب إيهاب عبدالعظيم ,ضرورة العمل على تقديم محاضرات ودروس  دينية فى المساجد سواء فى مساجد السيدة زينب والسيدة نفيسة ,وعلى وزارة الأوقاف وضع الشروط والضوابط للطرق الصوفيه والتى ستنفذها وتعمل بها.

وجاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال مواجهة وزير الأوقاف بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة موضحا، تضرر 3000 من العاملين فى الأوقاف منذ عام 2010 من خلال مسابقة لم يتم تثبيتهم ويصرفوا 1400 جنيه لايثمنوا ولايغنوا من جوع ومازالوا حائرين بين وزارة الاوقاف وجهاز التنظيم والإدارة للعمل على تثبيتهم

وأشار النائب إلى أن مراكز محافظة المنيا تعانى عجز شديد فى الائمة والعاملين سواء فى مركز مغاغة الذى يضم 581 مسجد  و60 زاوية  أو العدوة التى تضم 287 مسجد و6 زوايا ومركز بنى مزار الذى يضم 448 مسجد، مشددا على ضرورة النظر فى العجز الشديد فى الائمة والخطباء.

النائب إيهاب عبدالعظيم تقديم محاضرات ودروس دينية فى المساجد الجلسه العامه لمجلس النواب اليوم الثلاثاء مواجهة وزير الأوقاف بعدد من طلبات الإحاطة