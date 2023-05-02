"محلية أرمنت" تزيل 10 حالات تعد وتشن حملة على الأسواق وموقف السيارات.. صور

نفذت الوحدة المحلية لمركز أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر برئاسة العميد عادل شرشر، حملات موسعة في شتى القطاعات، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المتابعة الدورية والمرور الدائم والتصدي الفوري بكل حسم لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق وغيرها من المخالفات.

وأسفرت حملات الإزالات، من تنفيذ 6 حالات إزالة على الأراضي الزراعية على مساحة ٥٠٠ متر، والحالة الأولى بقرية الرياينة وكانت بناء بالطوب الأحمر ومونة طينية، والحالة الثانية بقرية المراعزة الشرقية وكانت بناء سور بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، أما الحالة الثالثة بنجع دنقل عبارة عن إزالة أساسات وقواعد خرسانية، والحالة الرابعة لقيام بعض المواطنين بحفر لعمل قواعد خرسانية مسلحة عليها بمناطق "الإصلاح الزراعي بأرمنت الوابورات الحوض ١٢٥ وحوض السبيخة بأرمنت الوابورات"، حيث تم ردم تلك الحفر كما تم مصادرة مواد البناء الموجودة في تلك المواقع المذكورة والتحفظ عليها بديوان عام الوحدة المحلية.

كما تم تنفيذ ٤ حالات إزالة تعدى على الأراضي الزراعية، عبارة عن ٣ حالات بقرية الرزيقات بحري منطقة الإصلاح الزراعي على مساحة ٥٥٠ متر، وكانت عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والأسمنت، وتمت الإزالة للحالات وتسويتها بالأرض، أما الحالة الرابعة لإزالة في المهد بحوض الـ٩٠ إصلاح زراعي بأرمنت الحيط وهي أعمدة خرسانية مسلحة معدة لعمل بوابة وسور.

وشارك في حملات الإزالة رئيس قرية الرزيقات، ومدير المتابعة، ورئيس مرافق أرمنت الحيط، ومشرفي الإدارة الزراعية بأرمنت المسؤولين عن المناطق المذكورة،

ومدير الإصلاح الزراعي بالمركز، ومشرفي الإدارة الهندسية بالمركز، وتمت الإزالة لجميع الحالات بمعدات الوحدة المحلية بالمركز، وتحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، تفقد العميد عادل شرشر رئيس مركز أرمنت، برفقة النقيب رضا فاروق المشرف على خدمات مدينة أرمنت بإدارة مرور الأقصر، موقف سيارات الأجرة بأرمنت بشأن شكوى المواطنين من رفع تعريفه الأجرة من قبل سائقي الأجرة، وتم التشديد علي السائقين بعدم رفع التعريفة المقررة للأهالي، كما استمع رئيس المدينة إلى مشاكل بعض السائقين وتم حلها بشكل فوري.

وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية بأرمنت، بحملة للمرور على محلات بيع الجزارة ومحلات بيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة والثلاجات والمطاعم، بمشاركة نائبي رئيس المركز، ومدير المتابعة بالمركز، ومدير إدارة التموين بالمدينة، ومدير مجزر أرمنت، وشرطة البيئة والمسطحات، ومفتش الأغذية، وشرطة مباحث التموين، وذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن إعدام لحوم مصنعة وفراخ، قدرت كالتالي ( ٢ كيلو ونصف بانيه متبل و٢٥ قطعة برجر، وواحد كيلو لحمة رأس وذلك لتغير خواصهم الطبيعية كونها غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم تحرير ٢ محضر لصاحب محل كشري، وصاحب مطعم لتقديم مأكولات ومشروبات لعدم وجود شهادات صحية)، تم تحرير محاضر للمخالفين وجاري عرضها على النيابة العامة.

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حملة الأسواق (1)

حملة الأسواق (2)

حملة الأسواق (3)

حملة الأسواق (4)

حملة الأسواق (5)

حملة الأسواق (6)

حملة املوقف (1)

حملة املوقف (2)