وكيل تعليم كفر الشيخ يترأس لجنة المقابلات الشخصية للوظائف الإدارية بالمدارس

الثلاثاء 02/مايو/2023 - 03:25 م

أجرت لجنة الوظائف الإشرافية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، برئاسة محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية، للتجديد على وظائف الإدارة المدرسية لمن كلفوا بلجنة الوظائف الإشرافية 2016 لإدارات الحامول، وقلين، وشرق، وغرب كفر الشيخ، بمقر نقابة المعلمين.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأسها محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، ضمت العديد من الأعضاء سواء بالمحافظة و نقابة المعلمين، ومجلس الأمناء، وعدد من الجهات المعنية، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم.

ووجه بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة في اختيار القيادات التعليمية على أسس الخبرة والكفاءة والمؤهلات العلمية والسمات الشخصية والقيادية.