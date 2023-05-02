جولة خليجية للمبعوث الأمريكي الخاص لليمن لإطلاق عملية سلام شامل

يسعى المبعوث الأمريكي الخاص باليمن إلى عقد جولة مفاوضات جديدة بين الفرقاء اليمنيين، للتوصل لحل دائم أو عملية سلام شاملة، استنادًا إلى الاتفاق السعودي الإيراني من جانب، وكذا اتفاق تسليم السجناء بين الشرعية والحوثيين الذي تم مؤخرًا ويسعى إلى استمراره.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن المبعوث الامريكي لليمن تيم ليدركينج من المقرر أن يجري جولة في عدة دول خليجية للاتفاق على ضرورة التوصل لاتفاق لعملية سلام شاملة في اليمن والإفراج عن المسجونين لدى كلًا من الشرعية والحوثيين.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت الوزارة أن المبعوث الأمريكي لليمن من المقرر أن يجتمع مع مسؤلين من الشرعية والحوثيين في سلطنة عمان والسعودية بجانب عدد من الشركاء الدوليين، لمناقشة الجهود حول استمرار عملية السلام في اليمن.

سبق بيان الخارجية الأمريكية بيان أخر صادر عن مجلس الأمن الدولي، حيث أكد أعضاء المجلس على ترحيبهم بالزيارة التي قام بها وفود من السعودية وسلطنة عمان إلى مدينة صنعاء في اليمن، وهي الزيارة التي سعت إلى ضرورة استمرار عملية السلام في اليمن.