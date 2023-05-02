رئيس جامعة حلوان: نعمل على تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن ملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات خطة الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين من العوامل التي لها مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم ورفع التصنيف الدولي للجامعة، كما أن الطلاب الوافدين هم القوة الناعمة وسفراء للجامعة ولمصر في بلادهم مؤكدًا أن لديه طموحات واسعة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين.

ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة توفير واستكمال وتنقيح قواعد البيانات الخاصة بالطلاب الوافدين، ووضع ضوابط وآليات واضحة محددة للتيسير عليهم في مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، ومنحهم خدمات مميزة وتوفير الإقامة الملائمة لهم والاحتياجات الأساسية من الإقامة والأنشطة الطلابية ووضع استراتيجيات للتعامل مع الطلاب تتسم المرونة الأكاديمية والإدارية، وتوفير البرامج الدراسية والأنشطة من أجل احتضان الطلاب الوافدين بجامعة حلوان.

وطالب رئيس الجامعة مكتب الوافدين بضرورة العمل على تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب داخل الجامعة، توفير الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين داخل الجامعة، المساعدة فى حل المشكلات الدراسية والإقامة وغيرها داخل وخارج الجامعة، ووضع خطط جديدة مبتكرة لتوفير سكن وإقامة لهم على أعلى مستوى بالجامعة، وكذلك تحديد الاحتياجات المطلوبة من أجل ممارسة الطلاب الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية وغيرها داخل الجامعة خلال فترة دراستهم.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع أعضاء مكتب الوافدين بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد عبد الغني مدير مكتب الوافدين، الدكتورة منار فودة نائب مدير مكتب الوافدين، د. محي سامي، د عادل المهدي نواب إدارة الوافدين، الأستاذ محمد ناصر أمين الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، الاستاذة مها عبد الرحيم، الأستاذة فريدة محمد أمناء الجامعة المساعدين.