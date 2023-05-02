لقاء لمناقشة الخطة الاستثمارية في كفر البطيخ بدمياط

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، اجتماعا برئاسة اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ مع المجتمع المدني والإدارة الهندسية وإدارة التخطيط والإدارات المعنية لمناقشة الخطة الاستثمارية الخاصة بمركز ومدينة كفر البطيخ.

في سياق آخر، ‏قال الدكتور اسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط أنه من خلال اجتماع" لجنة الاشتراطات البنائية الجديدة" تم متابعة موقف منظومة الاشتراطات البنائية على مستوى المحافظة،حيث جاء الاجتماع تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة لمتابعة منظومة العمران والاشتراطات البنائية الجديدة بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديري الادارات الهندسيه ومسئولى منظومة التراخيص بكلية الهندسة جامعة المنصورة ومدير ادارة الشئون القانونية و مدير ادارة التخطيط العمرانى ومشرف المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة..

و تم استعراض الموقف التنفيذي لطلبات صلاحية الموقع للبناء والتراخيص بنطاق المحافظة.

وكذا متابعة لجان الفحص المشكلة لكل مركز ومدينة مختص لمراجعة التراخيص وذلك تحت إشراف اللجنة العليا التي تختص بإدارة منظومة العمران بالمحافظة والإشراف على تطبيق منظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة والرد على الاستفسارات المتعلقة بها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات و الاكواد و صحيح القانون، وازالة المعوقات التى قد تواجه عمل المنظومة بالمراكز و المدن.

أكد نائب المحافظ، أهمية دور اللجنة فى ضبط منظومة التراخيص و حوكمة منظومة العمران وإرساء الأسس و القواعد التى يتم العمل بها وفقا للاجراءات واللوائح القانونية المقررة والاشتراطات البنائية الجديدة.