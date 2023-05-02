المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: السلام ممكن بين أرمينيا وأذربيجان

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، إن السلام ممكن بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف باتيل - في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول الاجتماع الوزاري الثلاثي في واشنطن- أن "الولايات المتحدة سعيدة لاستضافة وزير خارجية أرمينيا ميرزويان ووزير خارجية أذربيجان بيراموف لتسهيل المفاوضات هذا الأسبوع حيث يعملان معا لتحقيق مستقبل سلمي لمنطقة جنوب القوقاز ".

وقال "تشرف الوزير بلينكين بالترحيب بوزيري الخارجية على مأدبة عشاء أمس وحضور الجلسة الافتتاحية الكاملة صباح اليوم في مركز تدريب الشؤون الخارجية جورج بي شولتز"، وفقا لوكالة أنباء أرمنبرس الأمرينية.

وأكد المتحدث أن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين "يعتقد أن الحوار المباشر هو مفتاح حل القضايا والتوصل إلى سلام دائم". "وهذا شيء انخرط فيه بعمق. إنه أمر انخرط فيه كبير المنسقين (كبير مستشاري مفاوضات القوقاز) لويس بونو بعمق أيضا. وهذا شيء سنواصل الاهتمام به عن كثب ".

وقال باتيل إن الولايات المتحدة تعتقد أن السلام ممكن بين أرمينيا وأذربيجان، وأن واشنطن سعيدة بالترحيب بالبلدين.

وردا على سؤال حول النجاح المحتمل للمحادثات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "في النهاية، الطريقة التي يمكن أن تتم بها الأمور متروكة لهاتين الدولتين لاتخاذ القرار. وفي النهاية المطاف فإن ما نعتقده هو أن السلام ممكن في جنوب القوقاز. وهذا ما نبحث عنه، السلام والاستقرار بين هذين البلدين في منطقة ناجورنو قرة باغ ".

وأضاف باتيل: "نعتقد أن الحوار المباشر من خلال الدبلوماسية أمر أساسي هنا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل الانخراط في هذه القضية.