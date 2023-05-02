رفع كفاءة النظافة بساحة مضرب الليثي وشوارع وميادين بيلا

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات، ورفعها من أماكن التجميع والحاويات، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، تنفيذاً لتوجهيات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وفي هذا السياق، خرجت حملات جهاز النظافة بمجلس مدينة بيلا، بإشراف علي أمين، نائب رئيس المدينة لشئون النظافة، بالتنسيق مع أحمد فتحي، رئيس جهاز النظافة بالمدينة، لتنفيذ أعمال رفع كفاءة النظافة العامة والكنس اليدوي لشوارع وميادين المدينة، والتي تضمنت أعمال الوردية الصباحية لكافة قطاعات وأحياء المدينة، بجانب تنفيذ حملة نظافة استهدفت ساحة مضرب الليثي وتفريغ حاويات المدينة، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمجلس من جليدر وسيارات نقل ولوادر وغيرها من المعدات.

وفي قري مركز بيلا بالوردية الصباحية، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة بالقري بإشراف رؤساء القرى كل في نطاق قريته، استهدفت نظافة وإزالة المخلفات والقمامة ورفعها من نقاط التجميع بشوارع القرى الأم والتوابع، ونقلها إلي المقالب الوسيطة، فضلاً عن تسوية الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين بتلك القرى.

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