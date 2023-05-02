طلائع رياضة الإسكندرية تشارك في ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية

شاركت طلائع شباب رياضة الإسكندرية، اليوم، في ختام النسخة الرابعة من أولمبياد المحافظات الحدودية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما شاركت فرق كيدز شو - الفن التعبيري - الفن التشكيلي - التوجيه والتأهيل المهنى التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وتضمنت فاعليات اليوم الثالث افتتاح وزير الشباب والرياضة ومحافظ مطروح وقيادات الوزارة معرض منتجات الحرف اليدوية بمشاركة منتجات شعبه ( التوجيه والتأهيل المهنى ) بمركز شباب مطروح.

يشارك ٣٠٠٠ لاعباً ولاعبة في ختام الأولمبياد

والجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة شهدت إنطلاق المرحلة الختامية للنسخة الرابعة لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة مطروح - السبت الموافق ٢٩ من أبريل الجاري حتي ٣ مايو المقبل، والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشارك في الفعاليات ٣٠٠٠ لاعباً ولاعبة يمثلون كافة المحافظات الحدودية ( شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان، الوادي الجديد، مطروح ) بالإضافة إلى مشرفي الأفواج من المديريات والمدربين ومشرفي الوزارة.

يتنافسون في ألعاب "خماسي كرة القدم، كرة طائرة، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة، كاراتيه كاتا وكومتيه، كرة سرعة، شطرنج، سباحة ظهر وحرة ٥٠ متر، ألعاب قوى، ١٠٠ متر عدو، ٨٠٠ متر جري، وثب طويل بنين وبنات، خماسي كرة قدم شاطئية "بنين فقط"، إضافة إلى كرة طائرة جلوس لذوي القدرات والهمم.

كما يقام خلال فعاليات الأولمبياد لقاء حواري مع وزير الشباب والرياضة وشباب المحافظات الحدودية وأعضاء برلماني الشباب والطلائع ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ وبرنامج تصدوا معنا وبرنامج الحوار الوطني.