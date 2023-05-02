اليوم.. 14 طلب إحاطة على طاولة «صحة النواب»

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة 14 طلب إحاطة بشأن مشاكل المستشفيات بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ.

وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:

• 3 طلبات للنائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل، بشأن سوء حالة وحدات الرعاية الأولية بكفر الثعبانية ومحل خلف ومحلة زيات بسمنود بمحافظة الغربية، وعمل فترة مسائية لمكتب صحة سمنود بمحافظة الغربية، وسوء حالة الإدارة الصحية بسمنود بمحافظة الغربية.

• طلب النائب/ محمود عبدالسميع الشامي، بشأن توفير الاعتماد المالي لإنشاء مبنى (5) أدوار بمستشفى الحميات بالمحلة الكبرى محافظة الغربية.

• طلب النائب/ محمد أحمد فايد، بشأن سوء حالة مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الغربية.

• طلب النائب/ سامح فتحي حبيب، بشأن عدم تشغيل مستشفى الصدر بيسيون بمحافظة الغربية.

• طلب النائبة/ سامية محمد توفيق، بشأن غلق وإلغاء ترخيص مستشفى السلام الخيري بقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى.

• 3 طلبات للنائب محمد زكي إبراهيم، بشأن التأخر في إنشاء الوحدة الصحية بكوم الملاحة بقرية حاذق بيلا - بمحافظة كفر الشيخ، التأخر في تسليم مستشفى بيلا المركزي بمديرية الصحة بكفر الشيخ، وصرف مكافآت مالية دون وجه حق بمعمل الفيروسات الكبدية بالوحدة الصحية بالزعفران بإدارة الحامول الصحية بكفر الشيخ.

• طلب النائبة/ جميانة لويس يوسف، بشأن إنشاء مستشفى للصحة النفسية في محافظة كفر الشيخ لعلاج الإدمان والأمراض النفسية.

• طلب النائب/ علي أحمد علي أحمد، بشأن إنهاء الأعمال بمستشفى الرياض المركزي بكفر الشيخ.

• طلب النائب/ يونس عبدالرزاق، بشأن عدم وجود ختم نسر بالوحدة الصحية بالخاشعة التابعة لإدارة بلطيم – محافظة كفر الشيخ، وإنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ.