حملة تموينية مكبرة على أسواق مدينة بئر العبد بشمال سيناء

شنت مديرية التموين بشمال سيناء بالتنسيق مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة علي الأسواق بمدينة بئر العبد برئاسة أماني رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء بهدف احكام اراقابة التموينية وضبط الأسعار.

وقال بيان مديرية التموين بشمال سيناء أنه وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ومحافظ شمال سيناء وأمانى رسلان مدير عام المديرية بأحكام الرقابة التموينية على مستوى المحافظة ومتابعة الالتزام بالأسعار جري تنفيذ حملة تموينية من الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع ادارة تموين بئرالعبد وقسم مباحث التموين للمرور على مدينة بئرالعبد وقراها المخابز البلديه ومستودعات الدقيق ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمحال التجاريه والأسواق ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة والاسماك.

وأوضح البيان ان الحملة التموينية قد اسفرت عن تحرير ٢٤ محضر عدم اعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية بالإضافة إلى تحرير ٣ محضر إثبات حالة توقف بدون إذن مسبق او عذر قهرى لمخابز بلدية بمدينة بئرالعبد وتم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصه وجارى شن المزيد من الحملات التموينية على مستوى المحافظة بالإضافة إلى قيام الحملة بجرد مستودعات الدقيق استعدادا لصرف حصص الدقيق للمواطنين.