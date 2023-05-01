جراحة ناجحة في الوجه لـ زيزو لاعب الداخلية

أجرى عبد العزيز السيد زيزو نجم نادي الداخلية جراحة ناجحة في الوجه، بعد تعرضه لكسر بعظمة الوجه مباراة فريقه أمام نادي بيراميدز بالجولة 26 من الدوري الممتاز.

وكانت الإشاعات والفحوصات الطبية التي خضع لها عبد العزيز السيد زيزو لاعب نادي الداخلية أثبتت إصابته بكسر في عظمة الوجنة اليمنى للوجه أثناء مباراة فريقه مع بيراميدز في التحام قوي بكرة راسية مع اللاعب على جبر أدت إلى إصابته.

وكان عبد العزيز السيد زيزو، لاعب نادي الداخلية، تم نقله إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية، بعد التحام قوي مع علي جبر لاعب بيراميدز، في مباراة الفريقين التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي بالجولة 26 من الدوري الممتاز.

أثبتت الإشاعات والفحوصات الطبية التي خضع لها عبد العزيز السيد زيزو لاعب نادي الداخلية إصابته بكسر في عظمة الوجنة اليمنى للوجه أثناء مباراة فريقه مع بيراميدز في التحام قوي بكرة راسية مع اللاعب على جبر أدت إلى إصابته.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن المباريات لمدة 3 أسابيع بعد إجرائه العملية الجراحية.