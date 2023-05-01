الزمالك يؤجل سفره إلى الإمارات بسبب "كهربا"

قرر نادي الزمالك تأجيل سفر لاعبي فريقه إلى الإمارات لحين اشعار اخر، لحين قيام لجنة التظلمات بالبت فى قرار إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي .

وأبلغت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق بأنه تم تأجيل سفرهم لعدة ساعات بسبب عدم صدور قرار رسمي بإيقاف كهربا ، وأنه سيتم خلال ساعات تحديد الموقف النهائي بشأن سفر الفريق ومشاركته فى المباراة من عدمها .

وكان من المفترض أن تطير بعثة الفريق فى الثانية عشر مساء اليوم ، وحال أصدرت لجنة الاستئناف قرارها خلال ساعات سيسافر الفريق فى موعده ، وحال عدم صدور قرار سيتم تأجيل السفر إلى الغد .

ومن المقرر أن تبلغ إدارة الزمالك اللاعبين عبر جروب الواتس آب بأى مستجدات .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي فى كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات .