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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يؤجل سفره إلى الإمارات بسبب "كهربا"

الزمالك يؤجل سفره الى الإمارات بسبب "كهربا"

الزمالك
الزمالك
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قرر نادي الزمالك تأجيل سفر لاعبي فريقه إلى الإمارات لحين اشعار اخر، لحين قيام لجنة التظلمات بالبت فى قرار إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي .

وأبلغت إدارة نادي الزمالك لاعبي الفريق بأنه تم تأجيل سفرهم لعدة ساعات بسبب عدم صدور قرار رسمي بإيقاف كهربا ، وأنه سيتم خلال ساعات تحديد الموقف النهائي بشأن سفر الفريق ومشاركته فى المباراة من عدمها .

وكان من المفترض أن تطير بعثة الفريق فى الثانية عشر مساء اليوم ، وحال أصدرت لجنة الاستئناف قرارها خلال ساعات سيسافر الفريق فى موعده ، وحال عدم صدور قرار سيتم تأجيل السفر إلى الغد .

ومن المقرر أن تبلغ إدارة الزمالك اللاعبين عبر جروب الواتس آب بأى مستجدات .

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي فى كأس السوبر المصري يوم الجمعة المقبلة فى الإمارات .

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