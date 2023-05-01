التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة مقتل شاب على يد صديقه بالساحل

أمرت جهات التحقيق بالساحل اليوم بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى واقعة مقتل شاب على يد صديقه بسلاح أبيض مطواة جراء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات سابقة كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال شاب مصاب بعدة طعنات نافذة بالصدر ويدعى جابر،م 22 سنة، وبالانتقال إلى محل البلاغ وبسؤال شهود العيان أفادوا بنشوب مشاجرة بين المتهم وصديقة الضحية وقام على أثرها بتسديد عدة طعنات بسلاح أبيض مطواة فارداه قتيلا، ويعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده الي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

