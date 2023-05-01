ads
الإثنين 01 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

النائب تيسير مطر: تحالف الأحزاب المصرية سيكون له دور كبير في الحوار الوطني

اجتماع تحالف الأحزاب
اجتماع تحالف الأحزاب المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدء منذ قليل اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة محاور الحوار الوطني بمقر الحزب.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن التحالف سيكون له دور كبير في الحوار الوطني، موضحا أن تحالف الأحزاب المصرية تقدمت بمقترحات ورؤية واضحة لجميع محاور الحوار الوطني.

وأكد أن تحالف الأحزاب المصرية علي قلب رجل واحد، ويدعم القيادية السياسية، مشيدا بجهود الدولة المصرية في مسألة إجلاء المصريين من السودان.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بعملية إجلاء المصريين من السودان نتيجة الأحداث التي تشهدها السودان، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة إزاء الملف السوداني.

اجتماع تحالف الأحزاب المصرية 42 حزبا سياسيا النائب تيسير مطر مناقشة محاور الحوار الوطني بمقر حزب إرادة جيل