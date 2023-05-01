النائب تيسير مطر: تحالف الأحزاب المصرية سيكون له دور كبير في الحوار الوطني

بدء منذ قليل اجتماع تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، برئاسة النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وذلك لمناقشة محاور الحوار الوطني بمقر الحزب.

وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، إن التحالف سيكون له دور كبير في الحوار الوطني، موضحا أن تحالف الأحزاب المصرية تقدمت بمقترحات ورؤية واضحة لجميع محاور الحوار الوطني.

وأكد أن تحالف الأحزاب المصرية علي قلب رجل واحد، ويدعم القيادية السياسية، مشيدا بجهود الدولة المصرية في مسألة إجلاء المصريين من السودان.

وأشار إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بعملية إجلاء المصريين من السودان نتيجة الأحداث التي تشهدها السودان، مؤكدا أن جميع مؤسسات الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة إزاء الملف السوداني.