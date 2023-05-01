الجيش السوداني: تقليص قدرات الدعم السريع بضربات جوية وإحباط تحرك تعزيزاته العسكرية

كشف الجيش السوداني، اليوم، عن نجاحه في تقليص قدرات قوات الدعم السريع "المتمردة" من خلال تكثيف الضربات الجوية على تمركزات وتموضعات قوات الدعم السريع في عدة مناطق بولايات السودان قبل تحركها في جبهات القتال المختلفة.

وقال الجيش في بيان له اليوم، إن قواته تمكنت من إحباط تحرك تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة لقوات الدعم السريع من اتجاه الغرب إلى وسط العاصمة السودانية الخرطوم، للاشتباك مع قوات الجيش خلال فترة الهدنة المقررة، والتي سبق أن خرقتها قوات الدعم السريع أكثر من مرة.

وأكد بيان الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع عمدت على التحرك من مناطق الغرب السوداني بصحبة 27135 مقاتلا و171 عربة بوكس، و1950 مركبة مقاتلة كانت قد حشدت جزء منهم في العاصمة السودانية الخرطوم، فيما عملت على تعزيز تلك القوات بتعزيزات أخرى، إلا أن الجيش تمكن من تقليص تلك القدرات بنسبت تتراوح بين 45 – 55%.

وأكد الجيش أنه خلال الخمسة عشر يومًا الماضية نجحت القوات النظامية في تخفيض قدرات الدعم السريع، التي انقلبت على الشرعية الدستورية في البلاد، وترغب في السيطرة على السلطة.