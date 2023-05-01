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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: تخريج 1540 من الاطباء المصريين والوافدين بـ“الزمالة المصرية” .. صور

د حسام حسنى امين
د حسام حسنى امين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية
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تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان، وباشراف الاستاذ الدكتور حسام حسني ، امين عام اللجنة العليا للتخصصات الصحية ( الزمالة المصرية ) ، شهدت الزمالة المصرية حفل تخريج دفعة ديسمبر 2022 من أطباء مصريين ووافدين.
اقيمت الحفلة بكلية الطب جامعة عين شمس وبتشريف كلا من عميد كلية طب جامعة عين شمس الدكتور علي الانور، وبحضور قيادات وزارة الصحة والسكان ووكلاء الوزارة .
وقدم الدكتور حسام حسني ، الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني ، على استضافه هذا الحفل واقامة هذه الأحتفالية على أرض الجامعة العرقية .

وأكد حسام حسنى، ان اليوم نتاج جهود مشتركة من السادة الاساتذة اعضاء المجالس العلمية من مختلف جامعات مصر وجميع العاملين فى الزمالة المصرية بالادارات المختلفة .
شرف الحفل لفيف من الأساتذة الخبراء فى التعليم الطبى ورؤساء المجالس العلمية، كما تم تكريم منسقين المحافظات لجهودهم المبذولة في الفترة السابقة وشرف الحفل بحضور بحضور الملحقيين الطبيين من مختلف السفارات العربية لكى يشهدوا هذه الإحتفالية ويشهدوا تخريج الطلبة الوافدين الاوائل بالتخصصات
كما تم تكريم الثلاث الأطباء الأوائل من مختلف التخصصات في 58 تخصص ومن الاوائل الطلبة من الدول الشقيقة .
يذكر أن برنامج الزمالة المصرية يشتمل على  70 تخصصا من التخصصات الطبية والتمريض ويوجد علي قوة الزمالة المصرية عدد 18650 متدربا من المصريين والعرب في مختلف التخصصات وهذه الدفعة تخرج 1540 طبيبا.

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الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اللجنة العليا للتخصصات برنامج الزمالة المصرية لدكتور حسام حسني