تأجيل مباراة الأهلي ومنتخب السويس بدور الـ32 لكأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي ومنتخب السويس في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، إلى موعد يحدد لاحقا، بسبب ارتباط الأهلي بالمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وحدد اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023، بعد أن تم إجراء قرعة البطولة اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في نصف نهائي دوري ابطال أفريقيا ذهابا في تونس يوم 13 مايو، وإيابا في القاهرة يوم 20 مايو المقبل وقبل ذلك يلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر المصري في الإمارات يوم 5 مايو، ويخوض المباراة المؤجلة ضد حرس الحدود يوم 9 مايو أيضا.

وحددت لجنة المسابقات موعد مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 وستقام يوم الثلاثاء 9 مايو في السادسة مساء على استاد القاهرة، بينما يلعب بيراميدز مع راية يوم الأربعاء 17 مايو على استاد الدفاع الجوي.

مواعيد مباريات دور الـ 32 لكأس مصر:

الأحد 7 مايو

الداخلية × أسوان - استاد بتروسبورت (6 مساء)

سموحة × ألو إيجبت - استاد الإسكندرية (6 مساء)

سيراميكا كليوباترا × دكرنس - استاد القاهرة (9 مساء)



الإثنين 8 مايو

إنبي × لافيينا - استاد بتروسبورت (6 مساء)

البنك الأهلي × شبان مسلمين قنا - استاد القاهرة (6 مساء)

المقاولون العرب × الحمام - استاد المقاولون العرب (9 مساء)

المصري × بترول أسيوط - استاد برج العرب (9 مساء)



الثلاثاء 9 مايو

الزمالك × بروكسي - استاد القاهرة (6 مساء)

الاتحاد السكندري × السكة الحديد - استاد الإسكندرية (6 مساء)



الأربعاء 10 مايو

فاركو × المصرية للاتصالات - استاد برج العرب (6 مساء)

فيوتشر × طلائع الأسطول - استاد السلام (9 مساء)



الخميس 11 مايو

طلائع الجيش × الشرقية بالزقازيق - استاد جهاز الرياضة (7 مساء)



الأربعاء 17 مايو

بيراميدز × راية - استاد الدفاع الجوي (6 مساء)



الأربعاء 24 مايو

الإسماعيلي × النجوم - استاد الإسماعيلية (6 مساء)



الأحد 28 مايو

حرس الحدود × غزل المحلة - استاد حرس الحدود (7 مساء)

مؤجل

الأهلي × منتخب السويس - استاد القاهرة