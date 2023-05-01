جلسة تشاور مجتمعي للنهوض بمستوى مصيف رأس البر في دمياط

عقد المحاسب وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر في محافظة دمياط ، جلسة تشاور عامة بحضور النائب محمد أبو حجازي، عضو مجلس الشيوخ، ونواب وسكرتير المدينة وعدد من التنفيذيين ومديري الإدارات بالوحدة وممثلين عن شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والمجتمع المدني والقطاع الخاص ؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات وخطط عمل الوحدة المتعلقة بمشروعات التطوير بالمدينة والمقترحات الخاصة بعدد من القضايا التي تهم المواطنين بالمدينة .

يأتي ذلك في إطار جهود الوحدة لتحقيق مبدأ المشاركة والاندماج المجتمع وفقًا لخطة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وفي ضوء توجهات الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين وفقًا لاحتياجاتهم الفعلية.

يذكر أن الدكتورة منال عوض محافظ دمياط قد أجرت جولة ميدانية في مدينة رأس البر في دمياط حيث اطلعت " المحافظ " على الموقف التنفيذى الحالى للمشروع الذى يتضمن انشاء ساحات ومناطق ترفيهية وتطوير ممشى البحر ، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه لإعادة تخطيط المناطق المحيطة و انشاء محاور جديدة تم رصفها ببلاطات الانترلوك، كما تشمل خطة التطوير تشجير المنطقة ورصف الشوارع الرئيسية بالاسفلت..

ووجهت "عوض" بالاسراع بخطوات التنفيذ والانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع بالساحة الخلفية للممشى بنهاية مايو المقبل ، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواصفات المحددة للخروج بمشروع تنسيق حضارى متكامل يتناسب مع الأهمية السياحية للمنطقة و الاستغلال الأمثل لموقعها المباشر على شاطئ البحر ، مؤكدة على تطبيق معايير السلامة والأمن للموقع للحفاظ على سلامة المواطنين.