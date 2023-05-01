مجلس الجامعة العربية يستأنف اجتماعاته اليوم بشأن السودان

أعلنت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، أن مجلس الجامعة اجتمع اليوم على مستوى المندوبين الدائمين في دورة مستأنفة، برئاسة جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في جمهورية السودان.

وأوضح بيان صادر عن الجامعة العربية، أن اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

وأضاف أنه من المنتظر ان يستأنف مجلس الجامعة جلسته يوم غد الثلاثاء 2/5/2023 لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.