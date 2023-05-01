الأربعاء .. ورشة عمل تدريبية لطلاب كلية السياحة والفنادق بالمعهد الألماني للآثار بالقاهرة

تنظم كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة بالتعاون مع المعهد للألماني للآثار بالقاهرة، ورشة عمل تدريبية مكثفة لطلاب قسم الارشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية يوم الأربعاء بمقر المعهد الألماني للآثار بالقاهرة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، وتحت اشراف الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار وعميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، واشراف الدكتور ديتريش راو مدير المعهد الألماني للآثار ، وذلك في اطار تفعيل الاتفاق بين جامعة المنصورة الممثلة في كلية السياحة والفنادق والمعهد الألماني للآثار على هامش زيارة مدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة ولقائه بـ رئيس الجامعة في فبراير الماضي وذلك لتبادل الخبرات العلمية والتدريبية في مجالات تخصص المعهد الألماني لرفع المستوى العلمي والفني والمهني للطلاب ،وذلك لتقديم مستوى متميز من الخريجين لسوق العمل وتأهليهم .

وتشمل هذه الورشة ثمانية محاضرات يلقيها نخبة من كبار أساتذة الآثار الألمان ، وأيضاً سيتم التعرف على المعهد الألماني وقدراته العلمية والبحثية في مجالات الآثار وأيضاً زيارة مكتبة المعهد العريقة والتي تعج بالكتب والمقتنيات والمؤلفات العلمية القيمة .