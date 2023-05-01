التصريح بدفن جثث 3 من أسرة واحدة لقوا مصرعهم غرقًا بالشرقية

قررت نيابة أبو كبير اليوم الإثنين، التصريح بدفن جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم إثر انقلاب سيارة ملاكي يستقلونها في مياه ترعة الصادي بناحية قرية هربيط.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من محمود ا ح 38 سنة حاصل على بكالوريوس علوم ومقيم القاهرة، عصام س 43 سنة صاحب مخبز ومقيم أبو كبير، ونجله عمر 10 سنوات، متوفيين وتم التحفظ عليهم بثلاجة مستشفى أبوكبير المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية والتحقيقات أن المتوفيين تربطهم صلة قرابة بالمتوفى الثاني ابن خال الأول وكانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف أحد أقاربهم ونتيجة حادث طريق سقطت السيارة بمياه ترعة الصادي نطاق أبوكبير إثر اختلال عجلة القيادة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.