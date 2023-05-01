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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعلان حالة الإنذار الجوي بجميع أنحاء أوكرانيا عقب وقوع انفجارات عنيفة

جانب من الحرب في
جانب من الحرب في أوكرانيا
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه تم إعلان حالة الإنذار الجوي بجميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى وقوع انفجار ضخم بمدينة بافلوجراد بضواحي دنيبروبتروفسك الشرقية.

وقال العضو بإدارة مقاطعة زابوريجيا الروسية فلاديمير روجوف في تصريحات اليوم الاثنين أوردتها قناة (روسيا اليوم) إن الضربات الروسية استهدفت مستودعًا للذخيرة والأسلحة والوقود ومنظومات الدفاع الجوي التي جمعتها قوات كييف في بافلوجراد لتنفيذ هجومها المضاد.

وفي السياق، أوضح سيرهي ليسك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك - في بيان وفقًا لوكالة أنباء (يومرينفورم) الأوكرانية - أن هذا الانفجار أسفر عن 34 ضحية منهم خمسة منهم أطفال أصغرهم فتاة عمرها 8 سنوات فقط، منوهًا بأن الضحايا أصيبوا بكدمات وكسور وجروح وتمزقات.

وكان الجيش الروسي قد هاجم الليلة الماضية منطقة دنيبروبتروفسك بالصواريخ، تم إسقاط 7 منها في بافلوهراد، وألحق القصف أضرارًا بمشروع صناعي و19 مبنى و25 منزلًا خاصًا و6 مؤسسات تعليمية بالمدارس و5 متاجر.

زابوريجيا الأسلحة الوقود