بعد نجاح "يا عراف".. كامب تستعد لطرح "و سلام" لإسلام فاروق وكريم حراجي

بعد النجاح الذي حققه تريو "يا عراف" للنجوم أحمد سعد، و التونسي نوردو، و زعيم، وتحقيقه ما يزيد عن 25 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، تستعد شركة "كامب" بالتعاون مع شركة "قنوات ميوزيك" للإنتاج والتوزيع التابعة لشركة "Warner Music Middle East" العالمية، لطرح دويتو جديد تم تصويره بطريقة الفيديو كليب لأغنية "وسلام" التي يغنيها الثنائي إسلام فاروق وكريم حراجي.



أغنية "وسلام" من كلمات كريم ناصر وألحان وتوزيع رامي المصري، وميكس وماستر المهندس محمد جودة وجيتار أحمد حسين، وتجري الشركة حاليا عمليات المونتاج النهائية للأغنية، تمهيدا لطرحها بعد عيد الفطر مباشرة

وأكدت الشركة المنتجة أن الثنائي إسلام فاروق وكريم حراجي، انتهيا من تسجيل الأغنية وتصويرها، مؤكدة أنها مستمرة في تقديم أعمالها الغنائية المميزة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الشركة أن هناك مشروعات غنائية أخرى يتم العمل عليها حاليا، لاستكمال أعمال الشركة في اكتشاف المواهب الشابة، ودعم الأصوات المميزة، وإتاحة الفرصة لهم، وأبرزها سيكون دويتو يجمع النجم حميد الشاعري مع المطرب مصطفى شوقي ويحمل اسم "أوتومبيل الحلاوة".