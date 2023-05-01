محافظ المنوفية يستقبل رئيس جامعة مدينة السادات لبحث أوجه التعاون المشترك

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات والوفد المرافق لها، وذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة .

وأكد محافظ المنوفية تقديره واعتزازه بالشراكة الفعالة والدور الرائد والحيوي لجامعة السادات كونها أحد الصروح التعليمية المتميزة على أرض الدلتا ، مشيراً إلى ضرورة التكاتف بين مختلف مؤسسات الدولة لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات وتحقيق تنمية مجتمعية من أجل إعلاء شعار خدمة المواطن ورفعة وطننا الغالي ، وخلال اللقاء تم مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل وآليات التعاون الدائم نحو التوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام.

ومن جانبها، ثمنت رئيس جامعة مدينة السادات مجهودات محافظ المنوفية وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة ، مؤكداً على أن الجامعة تعد شريكاً فعالاً لمحافظة المنوفية في كافة أعمال التنمية.