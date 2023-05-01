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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انفجار يتسبب في خروج قطار شحن روسي عن مساره بجانب أوكرانيا

انقلاب قطار
انقلاب قطار
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أدى انفجار عبوة ناسفة إلى خروج قطار شحن عن مساره في منطقة روسيّة قرب أوكرانيا، اليوم الاثنين، من دون وقوع إصابات، حسبما أوردت فضائية "القاهرة الإخبارية" نقلا عن "رويترز".

وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، عبر تليجرام، إن "عبوة ناسفة انفجرت، ما أدى إلى خروج قطار شحن عن مساره.. ولم تقع إصابات".

وأظهرت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عدة عربات من قطار الشحن ملقاة على جانبها، مع تصاعد دخان رمادي قاتم في الهواء، في موقع خروج القطار عن القضبان.

وقالت شركة السكك الحديدية الروسية، إن القاطرة وسبع عربات شحن خرجت عن القضبان، كما اشتعلت النيران في القاطرة.

وتقول السلطات الروسية، إن المنطقة المتاخمة لكل من أوكرانيا وروسيا البيضاء، شهدت هجمات عديدة شنها مخربون موالون لكييف على مدار 14 شهرًا، منذ بدء الحرب.

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