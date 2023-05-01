وزيرة البيئة: تشارك في احتفالية عيد العمال مع الرئيس السيسي

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الاثنين، في احتفالية عيد العمال التى يترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إذ افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خمسة مصانع ضمن مبادرة "ابدا" خلال احتفالية عيد العمال بشركة الشرقية للسكر.

وقد نوه الرئيس السيسي إلى أن التاريخ قد سجل بحروف من نور دور عمال مصر في البناء، مشيرا إلى قيام الوزارات بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد الوظائف المطلوبة، مشيرا الى انه يتابع مواقع التواصل الاجتماعي، وما يثار بها وأن الشعب المصري متماسك ويستطيع أن يعبر أي أمر صعب.

وأشار إلى إنشاء صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة، وتعظيم العائد الاجتماعي والتنموي، بالإضافة إلى صرف إعانة غير منتظمة ومستفيدة قدرها ألف جنيه.