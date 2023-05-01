اليوم.. منافذ التموين تبدأ صرف سلع 1.8 مليون بطاقة تموينية

أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن وزارة التموين ستبدأ من اليوم الإثنين، صرف المقررات التموينية للمواطنين من منافذ بدالي التموين ومنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية لشهر مايو بالإضافة إلى استمرار صرف المنحة الاستثنائية للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف رئيس تجارية الجيزة في تصريحات صحفية، اليوم أمس الأحد، الى أنه تم ضخ السلع التموينية لعدد 2500 بدال تموينى ومنافذ جمعيتى بالجيزة لصرف سلع 1.8 مليون بطاقة مقيد عليها 5.5 مليون مواطن يقومون بصرف سلع تموينية شهريًا مؤكدا على توافر مخزون استراتيجي من السلع التموينية والسلع الأساسية.

وأكد على متابعة وزارة التموين ومديرية تموين الجيزة لعمليات الصرف لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومتابعة توافر السلع المقرر صرفها والتزام المنافذ بالأسعار المحددة من وزارة التموين.